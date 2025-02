Cristante, il suo procuratore lo sta proponendo a Milan e Fiorentina. La situazione

La Fiorentina vuole fare un altro centrocampista. Dopo Ndour, Pradè vuole piazzare un'altra pedina in mezzo allo scacchiere di Palladino.

Torna di moda il nome di Cristante

E l’agente di Bryan Cristante - riporta Sportitalia - è al lavoro per trovare una sistemazione al centrocampista, proposto sia a Fiorentina che a Milan. I giallorossi sono in trattativa con Lucas Gourna-Douath del Salisburgo e in caso di risposta positiva, lascerebbero partire Cristante.

E se Bondo va al Milan…

Il Milan, in questi minuti, sta cercando di chiudere per Warren Bondo del Monza, profilo cercato anche dalla Fiorentina a gennaio. Le prossime ore saranno cruciali per capire con quale rosa Palladino dovrà arrivare a fine stagione.