Il Genoa, prossimo avversario in campionato della Fiorentina, vince in casa per 4-3 contro il Modena. Una partita rocambolesca al ‘Ferraris’, con il nuovo attaccante rossoblu e della Nazionale Italiana Retegui che apre le marcature dopo appena un minuto. Gli avversari rimontano con i gol di Manconi al 29' e Tremolada al 40', poi Vasquez riporta la parità a fine primo tempo per la squadra allenata dall'ex viola Alberto Gilardino.

La ripresa si riapre con la marcatura al 51' di Gudmundsson per i padroni di casa, seguito da un altro gol di Retegui al 57'. Il Modena la riapre al 77' con Gargiulo, ma alla fine il Genoa ottiene con non poca fatica e brivido la vittoria che gli consente di passare al turno successivo.