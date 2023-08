Kouame: "Il mio futuro? Sto pensando soltanto alla Fiorentina. Metteremo a loro agio Beltran e Nzola per farli giocare il più possibile"

L'attaccante della Fiorentina Christian Kouame, a segno stasera contro il Sestri Levante nella prima amichevole giocata in questo ritiro estivo al ‘Franchi’, ha parlato al sito ufficiale del club viola a fine gara: “Con i nuovi stiamo andando bene, tutti stanno andando bene. Il mio futuro? Io oggi ho giocato tutta la partita e ho pensato soltanto alla Fiorentina dando il massimo, la realtà è questa. Stagione impegnativa L'anno scorso abbiamo fatto 60 partite, quindi siamo un po' abituati. Ora pensiamo al Genoa poi ci dedicheremo alla Conference”.

Sul prossimo arrivo in attacco di Lucas Beltran e il neo acquisto viola Nzola afferma: “Lo metteremo a suo agio, dobbiamo stare tutti bene per giocare al meglio. Faremo il possibile per farlo stare bene, lo stesso con Nzola. Stasera l'ho cercato per fargli fare gol, ci riproveremo”.

E conclude: “L'anno scorso abbiamo fatto il massimo, e questo ci ripeteremo. Cercheremo di arrivare in fondo a tutte le competizioni”.