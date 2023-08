Dopo l’inserimento last minute della Roma, finalmente quest’oggi sono arrivate tutte le rassicurazioni del caso: Lucas Beltran in questa stagione vestirà la maglia della Fiorentina. Nonostante l’offerta giallorossa potesse essere allettante per l’argentino, oltre a giocare un torneo come l’Europa League avrebbe potuto infatti giocare assieme al suo idolo Paulo Dybala, la parola data ai viola qualche giorno fa è stata rispettata ed il giocatore nella notte partirà dall’Argentina per approdare a Firenze nella giornata di domani. La notizia non è ufficiale ma l’attaccante potrebbe essere presentato ai suoi nuovi tifosi già domani sera in occasione dell’ultima amichevole precampionato contro l’Ofi Creta.

Le note dolenti arrivano dal capitolo Sutalo. Se fino a qualche settimana fa Firenze e la Fiorentina sembravano essere la prima scelta del giocatore negli ultimi giorni la situazione è totalmente cambiata con il centrale croato in viaggio verso Amsterdam. L’Ajax ha superato il forte interessamento della dirigenza gigliata e, mettendo sul piatto 20 milioni piu bonus, ha convinto la Dinamo Zagabria a chiudere l’operazione. Il difensore già nei prossimi giorni dovrebbe mettere nero su bianco il suo accordo con i Lancieri. Nonostante questo la Fiorentina, in attesa di capire quale sarà il futuro di Martinez Quarta, resta comunque alla ricerca di un difensore da aggiungere al reparto arretrato di Italiano: il solo Mina infatti non basta ad accontentare le richieste del tecnico.

Ancora nessuna novità per quanto riguarda Sofyan Amrabat. Il centrocampista ha ormai giurato amore al Manchester United, ma la Fiorentina ancora non ha ricevuto l’offerta idonea dal club di Premier League per lasciarlo partire. In questa settimana i Red Devils hanno lasciato sfoltito la mediana piazzando Fred al Fenerbache, e la prossima potrebbero sferrare l’assalto decisivo per il marocchino. Il giocatore intanto questa sera è comunque sceso in campo contro il Sestri Levante: che possa essere questa la sua ultima apparizione in maglia viola?