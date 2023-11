Mazzarri il traghettatore, Italiano è l'obiettivo del futuro per il Napoli

Il Napoli dunque ha deciso di cambiare la propria guida tecnica, passando da Garcia a Mazzarri.

Traghettatore

Ma il buon Walter sa di essere solo un traghettatore, perché il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha già messo nel mirino per la prossima stagione due allenatori.

Farioli e Italiano

Secondo quanto riportato da La Repubblica, questi due tecnici sono Francesco Farioli (ex vice di De Zerbi che sta facendo benissimo a Nizza in Francia) e la guida della Fiorentina, Vincenzo Italiano.

Il tentativo già fatto per il tecnico della Fiorentina

De Laurentiis aveva già avvicinato Italiano, provando a sondare il terreno per poterlo portare in Campania già da questa annata. Tentativo però infruttuoso visto il solido contratto che già era in essere con il club viola.