Bocchetti: "Paura di perdere Pablo Marì? Galliani mi ha detto che non c'è alcuna trattativa..."

Le parole del tecnico del Monza Salvatore Bocchetti anche a Dazn dopo la vittoria sulla Fiorentina:

"Una vittoria speciale, ha un sapore speciale, sappiamo quanta fatica abbiamo fatto finora. Sappiamo che sarà dura, dobbiamo stare sempre lì attaccati senza mollare e questo ci dovrà accompagnare per tutta la stagione. Oggi che mancava la vittoria da un po’, regalare la vittoria ai tifosi era davvero speciale. Hanno dato tutti una grande mano, quando trovi un gruppo del genere è tanta roba.

Paura di perdere Pablo Marì? Galliani mi ha detto che non ci sarà alcuna trattativa, ho sempre creduto e puntato su di loro. Quello che posso dire è che cerco di allenare quelli che ho a disposizione e di tirare fuori il meglio da loro. Non entro nel merito delle dinamiche di mercato perché abbiamo un grande come il dott. Galliani che qualche colpo l’ha fatto. E’ chiaro che siamo un po’ corti, se c’è da fare qualcosa il dott. Galliani coglierà l’occasione".