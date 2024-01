La Nazione: Fiorentina, affari in quattro mosse

Tre le pagine dedicate alla Fiorentina che troviamo stamani su La Nazione.

Pagina 4

Grande spazio dato a: “E’ iniziata la campagna d’Arabia Supercoppa 2024, obiettivo storia Allenamenti, formazione e dubbi: tutto pronto per il sogno di Rocco”. Sottotitolo: “Oggi la prima seduta al centro sportivo di Riad, domani la presentazione della sfida contro il Napoli”.

Pagina 5

Presente un'intervista: “Il problema dell’approccio Viola slow, che succede? ”Stress fisico e mentale Ma cambiare fa crescere". Ovvero: “Ciccio Graziani spiega il perché della squadra a due volti: ”E’ solo un periodo". Di spalla: "Orgoglio e coraggio Quel rigore di M'Bala per zittire tutti e tutto".

Pagina 6

Sul mercato: “Viola, affari in quattro mosse Pressing su Vargas e Ngonge Barak e Brekalo pronti al via”. Sottotitolo: “L’impegno in Supercoppa e le manovre per rinforzare la squadra. Il week end sarà decisivo L’Augsburg pronto a liberare l’esterno svizzero per 8 milioni (e bonus). Brekalo verso Salerno”.