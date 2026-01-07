De Gea: "Prendere gol alla fine dà un sapore amaro, ma questo è un punto importante. La strada è ancora lunga"

Il portiere della Fiorentina David De Gea è stato intervistato a DAZN dopo il pareggio contro la Lazio.

Sulla partita

De Gea ha commentato: "Abbiamo giocato contro una squadra che palleggia molto bene, il primo tempo abbiamo sofferto un po'. Poi abbiamo fatto un buon secondo tempo. Alla fine abbiamo fatto questo rigore quando mancavano 5 minuti. Penso che il pareggio sia giusto. Quando mancano pochi minuti e prendi gol il sapore è amaro, ma è un buon punto. Dopo la vittoria contro la Cremonese è un punto importante per noi.

“Dobbiamo continuare su questa strada”

E ha aggiunto: “Ovviamente nessuno si aspettava questa situazione a gennaio. Abbiamo giocato le ultime 4-5 partite abbastanza bene, ma alla fine si vede che la squadra lavora tanto in allenamento. Abbiamo un po' di fiducia perché abbiamo vinto due partite, ma la strada è lunga. Ci sono tante partite e dobbiamo continuare su questa strada”.