Galbiati: "L'arrivo di Bernabè potrebbe dipendere da Mandragora. Beltran e Valentini in uscita ma.."

Questo pomeriggio l’ex difensore della Fiorentina Roberto Galbiati, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di dire la sua sui primi nomi di mercato usciti in ottica viola.

“Non credo che per Bernabè sia una questione di titolarità o meno. Penso che il Parma voglia più soldi per il giocatore rispetto a quanto offerto dalla Fiorentina. Rimane un punto interrogativo su Mandragora: dovesse essere ceduto allora si potrebbero spendere più soldi per un centrocampista. Asllani è un buon giocatore, Sohm più un combattente che un tecnico. Nicolussi Caviglia? Calciatore da metà classifica in giù. Bennacer lo vedrei benissimo in mediana”.

“Beltran e Valentini in uscita, ma per sul difensore farei un pensierino”

Ha anche aggiunto: “Se arrivasse Esposito penso che Beltran partirà, Thauvin mi piace moltissimo. Kean ha avuto la fiducia che tutti gli hanno dato e questo l’ha portato a fare ciò che ha fatto. Le qualità le aveva anche alla Juventus. A Valentini un pensierino invece lo farei, lo porterei almeno in ritiro prima di decidere. Penso che abbia fatto bene a Verona e non lo mollerei. Moreno? Una meteora…”