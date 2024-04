Malore per Ndicka a Udine e la gara tra i friulani e la Roma viene interrotta sull'1-1

Un altro momento di terrore nella Serie A 2023/24, con teatro stavolta Udine dove si stava giocando il match tra Udinese e Roma. Al 72' il centrale giallorosso Ndicka ha accusato un dolore al petto, accasciandosi a terra e uscendo in barella. Prima di lasciare il terreno se non altro è arrivato un ok con la mano da parte del difensore. Da lì però l'intenzione dei suoi compagni di non proseguire la gara.

Il punteggio era fermo sull'1-1 in virtù delle reti di Pereyra e Lukaku ma la gara dovrà essere terminata prossimamente.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 82, Milan 69, Juventus 63, Bologna 59, Roma 55, Atalanta* 50, Lazio 49, Napoli 49, Torino 46, Fiorentina* 43, Monza 43, Genoa 38, Lecce 32, Cagliari 30, Udinese 28, Empoli 28, Verona 27, Frosinone 27, Sassuolo 26, Salernitana 15.