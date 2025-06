Corriere dello Sport-Stadio: Kean ha le idee chiare

Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi analizza le situazioni di mercato attorno alla Fiorentina e, ovviamente, la ricerca del nuovo tecnico viola.

Prima pagina

Nella copertina scrivono in taglio basso: “Fiorentina-Kean, idea anti-clausola” continuando poi nel sottotitolo “Kean con le idee chiare: la priorità è restare in viola” e ancora “L'obiettivo è ridiscutere e adeguare il contratto entro luglio, evitando così il rischio di perdere Moise per 52 milioni”.

Pagina 21

La pagina dedicata ai colori viola si apre con articolo sul bomber viola Moise Kean dal titolo: “Kean lo conferma, vuole la Fiorentina” e poi ancora “Il club deve fissare un vertice per superare il nodo clausola. Moise diventerà il simbolo del nuovo corso: il tecnico non cambierà la scelta”. In taglio basso il quotidiano prosegue analizzando i movimenti della società per il prossimo allenatore: “Si scaldano le piste Vieira e Thiago Motta”. Infine, di spalla, è presente un articolo sul rinnovo di un centrocampista dal titolo “Mandragora pilastro viola. Il suo rinnovo è prioritario”.