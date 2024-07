Il tre (più uno) messo a segno dalla Fiorentina. Ma restano ancora diverse esigenze di mercato

Con Colpani salgono a tre gli acquisti effettuati dalla Fiorentina in questa sessione di mercato (oltre al giocatore ex Monza ci sono anche Pongracic e Kean).

Il più uno

In realtà però a questo elenco ci sarebbere da aggiungere un quarto nome: vale a dire quello di Valentini, difensore del Boca Juniors, già prenotato per gennaio ma che non è detto che non possa raggiungere Firenze già da questa estate.

Esigenze a centrocampo

Basta così? No davvero. Di esigenze la Fiorentina di Palladino ne ha ancora diverse, specialmente a centrocampo. Tessmann, McKennie, Lovric, Casadei, Thorstvedt, il mercato è in evoluzione e almeno un paio di questi giocatori dovrà unirsi al gruppo.