Filtra ottimismo per Moise Kean: l'attaccante dovrebbe esserci dal 1' con la Roma. Possibile grana a centrocampo per Palladino

Questo pomeriggio all'interno dell'edizione odierna de Il Pentasport hanno cercato di fare il punto della situazione in casa Fiorentina a poco piu di 24 ore dalla sfida casalinga contro la Roma: sappiamo bene come, dopo le trasferte di Lecce e di San Gallo, siano da valutare le condizioni di alcuni singoli sopratutto in vista del tour de force che aspetta la squadra viola nei prossimi giorni.

La situazione più importante da monitorare è quella di Moise Kean, uscito acciaccato dall'ultima trasferta di campionato. La distorsione alla caviglia rimediata nel primo tempo della sfida contro il Lecce, per il momento, non sembra del tutto superata. Nonostante il giocatore non abbia preso parte alla partita di Conference di giovedì, optando assieme allo staff gigliato per il riposo, il dolore persiste. Lo staff di Raffaele Palladino sta facendo di tutto per cercare di aiutarlo a scendere in campo dal primo minuto: la volontà del mister è chiara, con la Roma ci deve essere l'ex Juventus al centro dell'attacco viola. La decisione su di lui sarà fatta solo nella giornata di domani, ma dal Viola Park filtra comunque ottimismo.

Dalla sgambata di quest'oggi invece emerge il problema Yacine Adli: il francoalgerino, secondo quanto riportato dall'emittente, potrebbe rimanere a sedere per tirare il fiato. Il centrocampista infatti viene da due partite consecutive, giocate entrambe nella loro totalità, e per questo potrebbe rimanere in panchina per poi eventualmente rendersi utile a partita in corso. Viene sottolineato che Adli non ha nessun problema fisico, ma che potrebbe essere preservato in vista della trasferta di giovedì prossimo a Marassi. Al suo posto sono due le opzioni: schierare Richardson, quella piu razionale, oppure inserire Sottil sulla trequarti e scalare Bove in mediana.