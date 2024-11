Goldaniga: "Il Como non merita la classifica che si ritrova: stiamo lavorando sui dettagli. Tante partite dominate ma troppi punti in meno"

A La Provincia, il difensore del Como Edoardo Goldaniga ha parlato del momento che sta vivendo a pochi giorni dall'incontro con la Fiorentina: “C'è rabbia per il gol del pari preso a Genova. E non solo per Genova. Tante partite dominate, tanto bel gioco, e troppi punti in meno di quelli che avremmo meritato”.

“Non dobbiamo prendere più gol”

“Preferirei non parlare di sfortuna. Perché anche quella fa parte del gioco e bisogna essere capaci di portarla dalla propria parte. Noi possiamo farlo mettendoci ancora più attenzione, più cinismo. Non dobbiamo più prendere gol, c’è poco da aggiungere”.

“Non meritiamo la classifica che abbiamo”

"Stiamo lavorando tanto sull’attenzione. Perché i dati che analizziamo disegnano una squadra che non può stare in questa posizione di classifica. La partita che ci ha fatto arrabbiare più di tutte è stata sicuramente quella di Genova, oltre a quella di Torino. Quelle due sono il rammarico più grande. Ma dobbiamo anche sentirci tutti responsabili per come sono andate le cose. E trasformare quella rabbia in insegnamenti a non ripetere quegli errori".