Catherine Commisso: "Il Viola Park ha creato valore non soltanto calcistico, vorremmo esporre i ritrovamenti archeologici nella Villa Barone"

Al Viola Park, anzi al di sotto di esso, sono stati scovati dei ritrovamenti del passato durante i lavori di costruzione del centro sportivo, reperti archeologici che la Fiorentina oggi ha voluto mostrare al pubblico. Nel corso di un convegno di archeologi e non, hanno preso la parola rispettivamente: Alessandro Ferrari, Catherine Commisso, l'attuale sindaco di Bagno a Ripoli e infine Francesco Casini.

Ferrari sui ritrovamenti

“Anni fa c'erano solo terra e scavi sotto all'odierno Viola Park. Siamo felicissimi che i ritrovamenti siano stati salvati e speriamo che un giorno vengano resi disponibili anche al pubblico. Non ci immaginavamo di trovare così tanto sotto alla terra, siamo inoltre contenti che sia stato prelevato tutto in sicurezza”.

Poi Catherine Commisso:

“Mi sarebbe piaciuto essere a Firenze, ma purtroppo sono nel New Jersey. Gli archeologi ci hanno mostrato gli oggetti ritrovati, sono molto preziosi. Siamo molto orgogliosi di questi tesori e ci piacerebbe esporli alla Villa Barone. La creazione del Viola Park ha prodotto un valore significativo non solo per il calcio, adesso anche per l'archeologia. E' incredibile quello che abbiamo fatto con il Viola Park, ma anche ciò che abbiamo incontrato là sotto”.

Infine, sindaco attuale e uscente di Bagno a Ripoli

Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, si è espresso in merito ai ritrovamenti del Viola Park: “C'è stato un gran rispetto del territorio, realizzare centri sportivi così importanti può far emergere tesori del passato. Speriamo che questi ritrovamenti possano essere messi a disposizione delle scuole e che costituiscano valore pubblico”.

Francesco Casini, ex sindaco di Bagno a Ripoli, ha commentato questa vicenda: "C'era anche una gran discarica sotto all'attuale centro sportivo. Io ricordo bene le prime fasi dei lavori, insieme a Joe Barone, a Rocco Commisso, ricordo le scoperte, vissute sul momento, ma oggi va dato atto alla Fiorentina che ha investito molto in questo progetto (2 milioni di euro sono stati dedicati esclusivamente agli scavi archeologici, ndr).