I trenta milioni che possono condizionare il mercato della Fiorentina

Ci sono due giocatori che, per ragioni diverse, non rientrano più nei piani tecnici della Fiorentina e che devono essere piazzati altrove: Sofyan Amrabat e Jonathan Ikone.

Le richieste sul tavolo

Le uniche richieste fin qui arrivate sul tavolo del club viola per i due giocatori arrivano da località ai confini del calcio che conta: per il mediano si è fatto avanti il Galatasaray in Turchia mentre per l'esterno due realtà del mondo qatariota, l’Al Duhail e l’Al Arabi.

Né il nazionale marocchino, né il giocatore francese sono intenzionati a trasferirsi in un secondo o addirittura in un terzo mondo calcistico, si legge stamani su La Nazione. Amrabat ha già fatto intendere alla Fiorentina di voler restare in Premier League (anche se il Manchester United non sembra essere intenzionato a puntare ancora su di lui) mentre Ikone non è del tutto convinto dell’opzione araba.

Fiorentina sulla corda

E così sulle spine ci resta la Fiorentina, che conta di incassare almeno 30 milioni di euro dalla cessione dei due. Una cifra non propriamente irrilevante che rischia di condizionare il mercato viola.