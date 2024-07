Amrabat vuole delinare il futuro prima del ritiro con la Fiorentina. Le idee chiare del marocchino e le rassegnate parole di Pradè

Nessuna intenzione di vestire di nuovo la maglia della Fiorentina, nonostante un contratto in scadenza nell’estate del 2025: Sofyan Amrabat non farà più parte del progetto tecnico gigliato ed è ormai un qualcosa di assodato. Il marocchino punta alla permanenza al Manchester United, con cui non ha giocato un’annata memorabile, chiudendola però in bellezza con la vittoria dell’FA Cup da titolare contro i rivali del City.

Il calciatore punta a definire rapidamente la prossima tappa

Il classe ’96 nato in Olanda punta a non farsi convocare per il ritiro estivo al Viola Park (già lo scorso anno non prese parte alla preparazione con la Fiorentina), delineando così il proprio futuro nel minor tempo possibile e salutando per sempre Firenze. Dopo l’anno in prestito ai Red Devils (costato comunque 10 milioni di euro agli inglesi), la Fiorentina punterà certamente a monetizzare in maniera sostanziosa la cessione del calciatore, che ormai da più di un anno ha detto addio all’Italia.

La Fiorentina dovrà chiudere al meglio la questione

Le rassegnate parole di Pradè in conferenza stampa sono il chiaro specchio della situazione: ‘Amrabat? Non abbiamo avuto alcuna risposta dal Manchester. Io lo terrei a Firenze, ma non è quello che credo abbia lui in testa. Credo voglia rimanere in Premier’. Da capire se ancora allo United, o meno, ma il calciatore africano ha chiaro in testa il proprio percorso. La Fiorentina però non potrà fare sconti, per uscire con le mani più piene possibile dalla vicenda.