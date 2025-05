In attesa del primo, mini-periodo di mercato (che andrà dal primo al 10 giugno) prima del Mondiale per Club, le squadre italiane si stanno già muovendo sul mercato. L'Inter, impegnato peraltro stasera per la finale di Champions, sta già per chiudere il primo acquisto della propria campagna, Luis Henrique dal Marsiglia, e si è ora focalizzata su un vecchio pallino della Fiorentina.

Si tratta infatti del centrocampista Morten Frendrup, in forze al Genoa, che era stato cercato dalla Fiorentina con insistenza, salvo poi non affondare il colpo per via di una valutazione economica importante che il club gigliato non ha voluto spendere a gennaio. Nessun ritorno di fiamma dunque, col danese che sembra indirizzato verso Milano sponda nerazzurra.