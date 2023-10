Pessime notizie per Pogba: confermata la positività al doping del centrocampista della Juventus

Arrivano nuove notizie, e decisamente non sono buone per Paul Pogba. Come riporta Sky Sport, le controanalisi effettuate nella giornata di ieri hanno confermato la positività del centrocampista della Juventus al testosterone.

Pogba era stato fermato in via cautelare l'11 settembre, dopo un primo test antidoping risultato positivo. Vedremo cosa succederà adesso, ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore.

https://www.fiorentinanews.com/news/256192187910/per-pogba-ci-si-aspetta-la-stangata-ecco-quanto-rischia-il-francese-dopo-la-positivita-al-doping