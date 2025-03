Un difensore dell'Atalanta esce acciaccato dagli impegni con la nazionale. E a Firenze...

Si avvicina il ritorno in campo della Serie A, con la Fiorentina che domenica sarà di scena al Franchi contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Con i giocatori che stanno rientrando dagli impegni in nazionale, i due tecnici avranno la possibilità di preparare al meglio la gara del week end.

Da capire, per la Dea, quali sono le reali condizioni fisiche di Berat Djimsiti, che ha lasciato il campo al 67esimo del match tra Albania e Andorra ieri sera per un problema alla caviglia che l'albanese si porta dietro da diverso tempo. Nel post gara ha detto: "Sto bene e tutto passerà. Ho un problema alla caviglia da molto tempo. Spero di stare bene entro la fine della stagione. Oggi ho parlato con l'allenatore e lo staff medico e non volevo correre altri rischi". Da valutare dunque quali saranno le sue condizioni in vista del match contro la Fiorentina.