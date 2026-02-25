L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Che la squadra sia in fase di miglioramento è sicuro, ma se Ranieri non fa quell'intervento o se Canestrelli non la spara alle stelle siamo a parlare dell'ennesimo pareggio deludente. Io l'anno prossimo non voglio più vedere queste cose, voglio vedere una squadra che gioca, che diverte, con un allenatore come Fabregas”.

“Comuzzo deve migliorare”

Poi ha aggiunto: “Non c'è bisogno che lo dica Vanoli che Comuzzo sta avendo delle difficoltà, basta guardare le partite. E' un grande talento, quando gioca bene è davvero bravo, ma deve migliorare in tante cose a partire dalla lettura dell'azione. Lo vedo rigido, indubbiamente può migliorare però questi miglioramenti voglio cominciare a vederli”.

“Bisogna imparare a gestire le partite”

Infine: “Per la salvezza serve una squadra che giochi sulle capacità agonistica, sulla struttura fisica. Va bene giocare a calcio, ma bisogna anche sapere difendere, sapere gestire i risultati, cosa che la Fiorentina non riesce quasi mai a fare nonostante adesso sia in crescita sul piano fisico e atletico”.