Milenkovic gioca solo mezz'ora e la sua Serbia cade contro l'Ungheria. Vlahovic sterile, Jovic entra nel finale senza incidere

Serata nera per la Serbia di Nikola Milenkovic, impegnata contro l'Ungheria nelle qualificazioni a Euro 2024. Il difensore della Fiorentina è partito dalla panchina, facendo il suo ingresso in campo solo al 64'. Nel frattempo però la sua squadra era già in svantaggio, peraltro dopo essere andata avanti nel punteggio.

Dopo dieci minuti, infatti, un autorete di Szalai aveva regalato l'1-0 alla Serbia. Poi però, tra il 34' e il 36', l'Ungheria ha calato un terribile uno-due ribaltando il risultato con le reti di Varga e Orban.

La Serbia ha provato ad agguantare il pareggio, Vlahovic in particolare ci è andato vicino impegnando Dibusz in una super parata. Nel finale il ct Stojkovic ha gettato nella mischia anche l'ex viola Jovic, ma il suo apporto è stato pressoché inesistente. Alla fine dunque la Serbia si è dovuta arrendere per 2-1 all'Ungheria, lasciandole per adesso il primo posto nel girone.