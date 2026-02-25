Fagioli salterà l'allenamento di oggi, ecco il motivo. E in vista dello Jagiellonia...

Un'assenza di prim'ordine quest'oggi all'allenamento della Fiorentina. Come raccolto da Fiorentinanews.com, infatti Nicolò Fagioli, in accordo con la società, non si allenerà a causa di motivi familiari.

Convocazione non in dubbio

Un'assenza che però non avrà ripercussioni sui prossimi impegni della squadra. Fagioli non si allenerà oggi ma recupererà da solo più tardi e, salvo scelte contrarie di Vanoli, sarà regolarmente convocato per la partita di domani con lo Jagiellonia.