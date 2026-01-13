Capello: "Milan? Se aspetti e rinculi sempre prima o poi prendi gol. Appena la Fiorentina ha alzato il ritmo è andata a segno"

Male il Milan, meglio la Fiorentina. Sintetizzando al massimo, questo è il pensiero sulla partita di domenica scorsa al Franchi dell'ex tecnico rossonero (ma anche di Roma e Real Madrid), Fabio Capello, espresso su La Gazzetta dello Sport.

“La squadra vista contro la Fiorentina non mi è piaciuta per nulla - ha detto - Ho visto un Milan troppo lento, anche nella trasmissione del pallone, senza idee e gioco. Tutto è stato troppo elementare, direi quasi scolastico. Così fai fatica a fare risultato”.

L'errore di Pulisic

E poi: “Ha fatto tutto Pulisic, con la gentile collaborazione di Füllkrug. La coppia d'attacco ha creato dal nulla due-tre chance per fare gol, ma l'americano insolitamente le ha fallite tutte. Errori non da lui, come quando ha cercato di saltare De Gea al posto di concludere, pur non essendoci spazio: in quel fazzoletto solo Ronaldo il Fenomeno riusciva a dribblare il portiere e segnare”.

“Se aspetti e rinculi…”

Infine: “Se aspetti e rinculi sempre, restando passivo, prima o poi prendi gol. E infatti la Fiorentina, quando ha alzato un pochino il ritmo, è andata in vantaggio. A Firenze i centrocampisti andavano all'indietro e si tornava spessissimo da Maignan in fase di possesso”.