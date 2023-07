Amoruso: "Caprile, Vicario e Carnesecchi: erano questi i portieri da prendere. I nomi che girano invece..."

L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso è stato sentito da Radio Bruno Toscana per fare delle considerazioni sulla rosa della Fiorentina e non solo:

“Portiere? Musso non mi ha mai convinto, eppure l'Atalanta l'ha pagato parecchio. I nomi su cui sarei andato erano quelli di Caprile, Vicario e Carnesecchi. Se i nomi invece sono quelli che girano oggi preferirei restare con Terracciano e promuovere Cerofolini”.

E sul centrocampo ha poi aggiunto: “Arthur è una scommessa ma non dobbiamo legare il suo arrivo alla partenza di Amrabat. L'esperimento con Mandragora non ha funzionato così bene secondo me. Arthur possiede caratteristiche diverse”.