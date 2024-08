La Nazione: Venti milioni più Musso, l'Atalanta fa sul serio per Gonzalez

Due pagine sulla Fiorentina presenti stamani all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 9

Sul mercato c'è: “La trattativa per Gonzalez Venti milioni più Musso L'Atalanta fa sul serio Ma la Juve non molla”. Sottotitolo: “Intermediari all'opera, il giocatore preferirebbe i bianconeri”. In breve c'è la posizione dell'ACCVC: “Tanto lavoro ancora da fare Verificheremo le ambizioni”.

Pagina 10

Ancora mercato: “Tre mosse sotto i riflettori Cartellino, soldi e procura Tessmann, ora l’ultimo sì McKennie: prove di svolta”. Sottotitolo: "E sul fronte cessioni occhio a Nzola. Il Lecce sorpassa il Cagliari: 10 milioni". E infine leggiamo: "Quarta e Amrabat al Viola Park Rientrata anche la prima squadra".