Un altro ritiro al caldo del Viola Park. Un inizio agosto di grandi amichevoli: oltre allo United, nuovo match in Inghilterra per la Fiorentina

Dopo la partita di Udine, ci sarà un rompete le righe immediato per la Fiorentina: per chi resterà a Firenze ci sarà un mese abbondante di ferie in attesa della ripresa della preparazione (nazionali esclusi).

Ritiro al Viola Park

E il ritiro estivo? La Nazione scrive stamani che tutto lascia pensare che la prima parte di lavoro (a luglio) verrà svolta come l'anno scorso al Viola Park.

Due amichevoli in Inghilterra

Nella prima parte di agosto poi la squadra parteciperà a una serie di amichevoli di prestigio all'estero. Una di queste è già stata ufficializzata, vale a dire quella del 9 agosto a Manchester contro lo United. Un'altra si legge ancora sul quotidiano cittadioni, dovrebbe essere resa nota a breve e l'avversario dovrebbe essere il Leicester, con gara prevista al King Power Stadium prima di quella contro i Red Devils.