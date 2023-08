Due gol inevitabili e poco altro, ma dall'esordio di Christensen si può già trarre qualche indicazione

Incolpevole in occasione dei due gol subiti, parole di Vincenzo Italiano sul conto di Oliver Christensen. Il portiere danese ha fatto il suo esordio con la Fiorentina e in Serie A contro il Lecce, rendendosi protagonista di una prestazione molto complicata da giudicare. D'altronde è mancata l'occasione di vedergli compiere qualche parata, considerando che gli unici due tiri avversari sono risultati fatali.

Qualcosa, tuttavia, si può estrapolare dai suoi 103 minuti. Per esempio, il modo in cui ha gestito il pallone con i piedi. Da buona tradizione della Fiorentina di Italiano, Christensen è stato coinvolto molto spesso nel giro palla e a dire la verità non se l'è cavata male. Anzi, l'impressione è che fosse molto sicuro nelle giocate al punto di optare svariate volte per la soluzione più rischiosa. A sottolinearlo, nel corso del primo tempo, l'applauso di Milenkovic dopo un suo passaggio tra le linee.

La valutazione di Christensen purtroppo non può andare oltre, ma sicuramente ci saranno altre occasioni per farci un'idea migliore sul suo conto. Purtroppo nell'ultimo periodo il rendimento di Terracciano non è stato eccelso e l'ex Hertha Berlino, contando anche sui metodi di allenamento di un professionista come Savorani, ha tutte le carte in regola per provare a guadagnarsi il posto da titolare.