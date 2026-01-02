Garbo: "Come può pretendere la Fiorentina di mettere tutto a posto e nel mentre scendere in campo?"

Il giornalista Daniele Garbo ha parlato a TMW Radio anche della Fiorentina e della situazione si si sta vivendo a Firenze.

Le parole di Garbo

Si è aperto da poche ore il mercato invernale, ma a riguardo il giornalista non sembra positivo sulle mosse che potrebbero fare i viola: “Quando cambi tutto, a gennaio poi è difficile rimetterli insieme. Non è come in estate, quando puoi testare tutti”.

Sul mercato

Una finestra di mercato che vede le squadre attive nei trasferimenti ma intanto anche giocare: "E ora come fai a cercare di mettere a posto tutto quando devi scendere subito in campo?".