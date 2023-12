Centrale cercasi, la Fiorentina guarda in Belgio per un giovane del 2002. La situazione

La pista belga

Le Soir, uno dei maggiori quotidiani del Belgio, rilancia che la società viola sarebbe sulle tracce di tal Joël Schingtienne, ventunenne (classe 2002) difensore centrale (alto ben un metro e ottantotto centimetri) nel mirino di altre due società europee. In Italia non c’è solo la Fiorentina, ma pure il Genoa di Gilardino.

Interesse anche dalla Germania

In Germania invece lo vuole lo Schalke 04, formazione storica ma che naviga nelle acque bassissime della serie B tedesca. Le Soir, inoltre, aggiunge che ancora non è arrivata nessuna offerta all'OH Leuven, club proprietario del cartellino del difensore. Ma dal Belgio fanno sapere che la pista è concreta per la Fiorentina.