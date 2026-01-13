Sandro Sabatini: “La Fiorentina non è più allo sbando, si salverà. Fagioli meraviglioso, stravinto il confronto con Ricci”

Il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha parlato sul proprio canale YouTube commentando il pari tra Fiorentina e Milan sotto vari punti luce.

‘Evidente difficoltà del Milan a tenere il ritmo viola’

“Il Milan ha avuto due occasioni clamorose nel primo tempo, con Pulisic che a Firenze non è stato il cecchino visto finora. I rossoneri sono una squadra forte, ma lo Scudetto è sempre stato un sogno e tale resta. La formazione del Milan contro la Fiorentina è molto complicato che possa permetterti di continuare a lottare per lo Scudetto. Certo è che il Milan può fare di più rispetto a quanto visto al Franchi, nella prima frazione è stato efficace ma poi si è spento. Sia prima che dopo il gol di Comuzzo c’è stata un’evidente difficoltà nel tenere il ritmo della Fiorentina”.

‘Fiorentina tornata solida, si salverà e poi…’

“La squadra viola non è quella allo sbando di 3-4 giornate fa, è ritornata una squadra solida, che crede nell’obiettivo che si è data e lo raggiungerà. Poi magari nelle ultime giornate cercherà di togliersi qualche soddisfazione più. A Firenze la presenza del pubblico è fondamentale per dare convinzione alla squadra, se non c’è contestazione. Nella Fiorentina c’è un giocatore che è meraviglioso, ed è Fagioli, ha stravinto il confronto con Ricci”.