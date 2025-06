Tanti auguri, Albert Gudmundsson: il giocatore della Fiorentina, oggi, compie 28 anni. E il suo primo desiderio, probabilmente, sarà conoscere meglio il suo futuro. In primis dal punto di vista della propria serenità, dati i casi personali che non lo hanno fatto stare sereno nell'arco dell'ultima stagione, ma anche per quanto riguarda la propria carriera. Purtroppo per lui, fronte viola, non ci sono novità.

Stallo lunghissimo Fiorentina-Genoa… così i rossoblù si muovono

La Fiorentina è ancora in corsa per Gudmundsson, come è logico che sia; d'altronde, l'opzione per esercitare il diritto di riscatto è valida ancora per almeno una settimana. Tuttavia il Genoa non permette altre condizioni da quelle prestabilite, come invece il club viola ha già provato a imbastire, dunque prosegue la fase di stallo viste le mosse di Pradè e della dirigenza. Anzi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rossoblù sarebbero già alla ricerca di acquirenti interessate all'islandese.

E attenzione alla Roma per Gudmundsson

Si parla di alcuni sondaggi da parte di club di Premier League, ma attenzione anche a un club italiano: la Roma starebbe fiutando l'affare. Ghisolfi non ha ancora parlato con il Genoa, ma sta studiando le giuste condizioni per portare Gudmundsson alla corte di Gasperini. La soluzione migliore pare la stessa della Fiorentina: prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, sulla ventina di milioni. Il club viola ha ancora il coltello dalla parte del manico, ma le sue intenzioni sono tutt'altro che chiare.