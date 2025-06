Caso Gudmundsson: la Fiorentina vuole lo sconto o il rinnovo del prestito. Quanto grava sulla trattativa il processo in corso

Giorni di confronto anche sulla questione Gudmundsson in casa Fiorentina: una settimana di tempo per decidere cosa fare dell'islandese. A riportarlo è il Corriere dello Sport: le date concesse dalla Figc per esercitare i riscatti dei vari prestiti vanno dal 22 al 24 giugno, ragion per cui la Fiorentina dovrà prendere una decisione alla svelta.

Il Genoa sta proprio aspettando di risolvere questa trattativa per iniziare con le proprie mosse di mercato, ma la Fiorentina ha reso già noto che non riscatterà Gudmundsson alle cifre pattuite. Ritenuti troppi i 17 milioni previsti dall'accordo, anche in vista del processo che attende l'islandese in autunno, che ha un peso non indifferente nella trattativa. Si aprono due scenari: se il Genoa decide di collaborare, allora i viola metteranno mano al portafoglio per colmare il gap dopo i già versati 6 milioni per il prestito oneroso, permettendo inoltre al Grifone di liberarsi da un ingaggio importante; l'altra opzione è invece quella del rinnovo del prestito, con le stesse condizioni dell'accordo precedente, di modo da dare spazio alla società viola di acquistare Gudmundsson a processo concluso. Il giocatore ha già parlato chiaramente: “Mi immagino ancora con la maglia della Fiorentina, ma la decisione finale non spetta a me, ma alla società. Ma finché non c'è qualcosa di concreto, preferisco non farmi illusioni".