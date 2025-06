Due strade che potrebbero rincrociarsi, a distanza di 10 anni: l'ultima suggestione in casa Fiorentina si chiama Sergej Milinkovic-Savic, secondo quanto riporta La Nazione.

Nell'estate del 2015 sembrava tutto fatto per il suo approdo a Firenze, quando poi saltò l'accordo col serbo che si accasò invece alla Lazio, allenata in quel periodo da Stefano Pioli. Proprio il prossimo allenatore della Fiorentina avrebbe fatto i primi passi per sondare un'eventuale rientro del serbo, pronto a riabbracciare il mister che lo ha portato in Italia. In forza all'Al Hilal allenato da Inzaghi, Milinkovic-Savic si appresta ad iniziare il suo terzo anno in Arabia Saudita: che sia nei suoi piani un ritorno, magari in maglia viola?