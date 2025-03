L'ex portiere e direttore sportivo della Fiorentina, Giovanni Galli, intervenuto su Lady Radio, ha parlato della vittoria viola contro la Juventus: “La partita di ieri sera, così come quella di Napoli, la prossima contro l'Atalanta, non mi facevano paura. Io ho paura quando la Fiorentina gioca contro Como, Lecce, Verona, questo tipo di avversari. Perché questa squadra e questo allenatore prediligono giocare sull'avversario”.

E poi: “La Fiorentina è stata ordinata in campo e abbia fatto una partita di grande intensità, vinta in maniera meritatissima. E' una partita che non c'è da prepararla, viene da sola. La Juventus non esiste, non so come abbia fatto a fare 52 punti in campionato”.

E infine: “Questa vittoria è servita a certificare delle certezze che sono rappresentate dagli undici che hanno giocato ieri. Gudmundsson libero è un giocatore grandissimo che quando calcia in porta è una sentenza”.