L'Atletico Madrid ci mette il carico pesantissimo (e improponibile per la Fiorentina) e fa suo Sorloth: alla fine il norvegese resta in Liga

Il Villarreal alla fine l'ha venduto davvero Alexander Sorloth ma non in Italia e tantomeno alla Fiorentina: d'altra parte la clausola da circa 40 milioni aveva già messo fuori causa la società viola, visti i pochi margini di trattativa. Se lo è aggiudicato invece l'Atletico Madrid per 35, con un piccolo sconto ma a cifre decisamente fuori portata per il club gigliato. Il norvegese è stato vice capocannoniere nella scorsa edizione della Liga, con 23 reti ed era uno dei più appetiti sul mercato spagnolo. La Fiorentina nel frattempo aveva già scelto Kean e aspetta semmai una seconda linea per fargli da spalla.