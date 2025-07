Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha apertamente elogiato l'azione della dirigenza della Fiorentina, attraverso un commento pubblicato sul quotidiano sportivo.

“La crescita della squadra è evidente”

“Con il “sì” di Kean, la crescita della squadra appare evidente - ha scritto Polverosi - Nell’agosto scorso, a Palladino era stato consegnato un organico tecnicamente superiore a quello che aveva lasciato Italiano; a gennaio, altro ritocco per migliorare il gruppo; adesso un nuovo salto in avanti con la conferma dei tre giocatori più forti della scorsa stagione (De Gea, Gosens e Kean), più quella di Gudmundsson chiamato a un rendimento maggiore, più l’acquisto di Dzeko, Viti e Fazzini, più l’arrivo di Stefano Pioli. E in più la rapidità in cui tutto questo è stato realizzato, tantoché oggi al vecchio/nuovo allenatore della Fiorentina manca solo un elemento, il regista”.

“Tutto preciso e quasi sorprendente”

E inoltre: “A Pioli è stato consegnato un gruppo di giocatori ben educati sul piano tecnico, manca solo un po’ di consistenza fisica, un po’ di muscoli, ma la linea appare chiara: la Fiorentina dovrà divertire. Sembra tutto preciso e per questo quasi sorprendente”.