L'ex giocatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Tutti noi, me compreso, avevamo sopravvalutato questa squadra e il mercato estivo. Quando c'è un rendimento così mediocre a volte basta poco per reagire, un tassellino che va solo trovato. Dietro le due sedute giornaliere c'è una logica, la fatica serve ai muscoli, e poi sicuramente sono stati fatti dei test per capire se i calciatori dovevano lavorare di più. I calciatori devono allenarsi dalla mattina alla sera, pensare da calciatori ogni minuto del loro giorno, siamo in Serie A non nei dilettanti, il calcio è un lavoro”.

“Dodô rischia la tribuna”

Poi ha aggiunto: “La formazione di sabato dipenderà anche da come si disporrà la Juventus, per quel che Vanoli riuscirà a captare. Farei giocare i difensori più in forma fisicamente e più motivati, perché contro la Juve serve soprattutto quello. Non ci dobbiamo aspettare una trasformazione fisica e tattica, casomai sul piano motivazionale. L'allenatore intelligente, e Vanoli lo è, deve trovare la soluzione in maniera graduale. Purtroppo in ogni difensore trovo delle mancanze, ma partirei dalla necessità di non concedere spazi agli avversari. Posso dare anche fiducia a Pongracic, Pablo Mari e Ranieri, ma è dagli esterni che voglio vedere qualcosa di più. Dodˆo deve darsi una mossa, perché sennò rischia la tribuna, nemmeno la panchina”.