L'allenatore dell’Italia Under 16 Marco Scarpa ha convocato 19 giocatori, tutti classe 2009, per un torneo di Sviluppo UEFA in Portogallo, nel quale affronteranno Corea del Sud, Norvegia e lo stesso Portogallo. Tra loro c’è anche Tommaso Mazzi, portiere classe 2009 di proprietà della Fiorentina. I giovani calciatori si raduneranno lunedì 26 maggio e partiranno per Lisbona due giorni dopo.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Tommaso Mazzi (Fiorentina);

Difensori: Giampaolo Bonifazi (Roma), Cristian Cioffi (Roma), Djibril Diallo (Parma), Karim Diop (Sampdoria), Gabriele Mandirola (Genoa), Samuele Pirola (Inter), Edoardo Rocchetti (Juventus);

Centrocampisti: Nana Jeffrey Baffoh (Sassuolo), Giovanni Francesco Baldini (Bologna), Edoardo Biondini (Empoli), Tito Maria Fabbri (Sassuolo);

Attaccanti: Thomas Corigliano (Juventus), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Empoli), Riccardo Paonessa (Juventus), Diego Perillo (Empoli), Rosindo Zanni (Monza).