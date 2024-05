La Fiorentina apre le porte alla FacolCup: la finale del torneo universitario si giocherà al Viola Park

“Il prossimo venerdì 7 Giugno - scrive la Fiorentina su Instagram - dalle ore 18:30, le porte del centro sportivo viola si apriranno a tutti gli spettatori di una partita di calcio speciale. Si tratta dell’incontro finale del torneo FacolCup, la competizione sportiva organizzata dall’Associazione Amici di Kairos e quest’anno giunto alla sua terza edizione”.

Il torneo degli studenti universitari di Firenze

“Frutto dalla passione per lo sport di Enea De Vita e Leonardo Giusti, questa iniziativa nasce come risposta all’isolamento dell’emergenza sanitaria del 2020, come espediente sano e genuino volto a riunire e coinvolgere gli studenti universitari della città di Firenze”.

La finale si terrà al Viola Park

“La Fiorentina ha deciso di ospitare la finale del torneo nello Stadio Davide Astori, offrendo la propria casa quale palcoscenico di questa iniziativa che unisce giovani, sport e territorio in un appuntamento che si prospetta davvero entusiasmante. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 19:30. I biglietti saranno in vendita a partire da Lunedì 27 Maggio alle ore 12:00”.