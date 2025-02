Primo gol per Belotti in Portogallo, mentre un altro ex viola lo guarda dalla panchina: cambio di gerarchie in casa Benfica

Si è sbloccato Andrea Belotti: l'ex Fiorentina, adesso in forze al Benfica, ha trovato la sua prima marcatura lusitana aprendo il match contro il Boavista al 28simo da distanza ravvicinata.

Dopo l'esordio in Champions, Belotti ha preso sempre più piede nelle gerarchie di formazione del Benfica, dando riposo a Pavlidis e giocando anche oggi in campionato: già 3 presenze su 3 possibili. Bocciatura totale, quindi, per un altro ex viola: Arthur Cabral parte anche oggi dalla panchina, dopo aver raccolto zero minuti di gioco nelle ultime due partite. Il brasiliano passò al Benfica dalla Fiorentina per 25 milioni di euro, ma sembra ormai completamente fuori dalle rotazioni di Bruno Lage.