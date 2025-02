La sfida tra ex viola va a Biraghi. Vanoli e un super Milinkovic-Savic fermano il Milan: la Fiorentina ringrazia. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il sabato di Serie A prosegue col match delle 18: partita rocambolesca allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove i padroni di casa battono per 2-1 il Milan.

La cronaca delle gare

Partita scoppiettante sin da subito, col Milan che riconferma i “fantastici 4” in attacco, ma che vacilla in difesa: dopo appena 4 minuti, su un lancio dalle retrovie, Maignan rinvia maldestramente addosso a Thiaw: "fotografia” da biliardino e 1-0 Torino, con un autogol quasi surreale. Partita che si riapre al 31simo, quando Pedersen tocca di mano platealmente in area: Pulisic dal dischetto, però, si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic (al quarto rigore parato in stagione). Al 53simo il Milan ha 4 attaccanti in campo, tentando il tutto per tutto: la mossa vincente però è quella del 70simo, quando entra Sottil che appena 3 minuti dopo trova un bel cross, deviato in area e raccolto da Reijnders, che non sbaglia da due passi (poco prima sempre l'olandese ci era andato vicino, trovando una gran parata di Milinkovic-Savic). Eppure, appena due minuti dopo, Sanabria batte velocemente una punizione che frega la difesa rossonera: Gineitis trova un gran diagonale per il contro-sorpasso granata.

Come cambia la classifica

Torino che trova 3 punti pesanti e si mette in coda a Roma e Udinese; Milan che non esce dal momento buio e fallisce il sorpasso alla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 56, Inter 54, Atalanta 51, Lazio 47, Juventus 46, Fiorentina 42, Milan* 41, Bologna* 41, Roma 37, Udinese 36, Torino 31, Genoa 30, Como 25, Cagliari 25, Lecce 25, Parma 23, Verona 23, Empoli 21, Venezia 17, Monza 14. * = una partita in meno.