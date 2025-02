Cesc Fabregas, allenatore del Como, si sta preparando alla sfida che i suoi domani affronteranno, quando arriverà il Napoli in riva al lago. In conferenza, è tornato anche sulla vittoria di Firenze di settimana scorsa: questo il suo commento.

“Siamo una squadra ancora giovane ed abbiamo ancora tanto spazio per crescere: in questo senso la partita di Firenze è stata importantissima per noi e per le nostre certezze. Anche in vista del Napoli, che proveremo ad affrontare come sappiamo, a testa alta: servirà aggressività, dovremo essere bravi a creare situazioni pericolose. Servirà un'altra partita perfetta per dare continuità"