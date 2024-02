E con questo siamo a quattro: Un anno maledetto. "Ma il rigorista è Gonzalez e mi ha già detto che il prossimo lo segna, sennò..."

La Fiorentina vince, ma sbaglia ancora un calcio di rigore. Il 2024 si conferma come un anno maledetto dal dischetto per i gigliati.

Quattro su cinque

Quattro errori sui cinque calciati in questo anno bisesto. E menomale che stavolta è un errore che non è pesato sul risultato finale. A differenza per esempio da quelli tirati da Ikone in Supercoppa contro il Napoli, Bonaventura contro il Sassuolo o Gonzalez contro l'Inter.

Ma la posizione di Gonzalez non cambia

Già, a proposito di Gonzalez, la sua posizione di rigorista principale della Fiorentina non cambia, nemmeno a seguito degli ultimi due errori consecutivi: “L'incaricato è lui e mi ha già promesso che il prossimo lo segnerà” ha detto Italiano.

Il tecnico ci ha poi scherzato anche un po' su: “Se lo sbaglierà saranno cavoli suoi. Scherzi a parte: è andato convinto, ha spiazzato il portiere e ha colpito il palo. Adesso non gli va bene, ma ripeto il rigorista è lui”.

L'unico ad aver fatto centro

Abbiamo detto che la Fiorentina ha fatto quattro errori sui cinque calciati in quest'anno. E l'unico che ha segnato? Sì, proprio lui, il contestato Nzola che ha permesso ai viola di pareggiare in casa contro l'Udinese per 2-2. A modo suo ha raggiunto un piccolo record in questa stagione.