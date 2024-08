Durante una diretta YouTube del canale Viva El Futbol, l’ex attaccante Antonio Cassano ha avuto modo di commentare anche la situazione della Fiorentina, senza usare toni benevoli nè spendere rosee previsioni per la stagione della squadra di Palladino.

‘La Fiorentina topperà, ha un grande problema’

“Quest’anno ripeto che Fiorentina e Bologna per me topperanno, la vedo così. Il Bologna non ha la rosa per competere su due fronti, potrebbe lottare per la retrocessione. La Fiorentina ha un grande problema, non ha giocatori di personalità e la piazza di Firenze è molto dura, simile a Napoli e Roma”.

‘Kean non segna da una vita, ma di cosa stiamo parlando?’

“Palladino ha fatto bene a Monza ed è partito con grande entusiasmo. L’altro giorno il tecnico viola ha detto: ‘Dobbiamo essere 11 Kean’…ma se sono 66 anni che non fa un gol, di cosa stiamo parlando? Ha segnato un gol contro la Puskas Akademia giovedì scorso, contro cui poteva segnare anche Ventola con una gamba”.