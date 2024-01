Tegola last minute per il Napoli: Mazzarri perde un centrocampista. In dubbio per la Supercoppa con la Fiorentina

Piove sul bagno per il Napoli ed il suo tecnico Walter Mazzarri. A pochi minuti dal Derby campano contro la Salernitana, fischio d’inizio alle ore 15, i partenopei sono costretti a fare a meno di una colonna del centrocampo: Piotr Zielinski non prenderà parte a Napoli-Salernitana.

Le condizioni del centrocampista

Il polacco, complici l’assenza forzata di Anguissa, sarebbe dovuto scendere in campo dal primo minuto questo pomeriggio ma non potrà essere a disposizione di Walter Mazzarri a causa di un affaticamento muscolare. A darne notizia è il Napoli attraverso i propri canali social. Questa novità dell’ultimo minuto potrebbe essere invece un’ottima notizia per la Fiorentina ed il suo allenatore Vincenzo Italiano. Riuscirà Zielinski a tornare al 100% in vista della semifinale di Supercoppa Italiana di giovedi prossimo?

