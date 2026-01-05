​​

header logo

La Fiorentina continua a seguire due piste italiane sul mercato. Novità su Samardzic

Redazione /

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha aggiornato la situazione di mercato in casa Fiorentina dopo la vittoria contro la Cremonese. 

Con più interesse 

La società viola è alla ricerca di nuovi nomi per rinforzare il centrocampo di Paolo Vanoli e il nome in pole è quello di Brescianini dell'Atalanta. 

In avanti 

Per il reparto più offensivo il giocatore che si segue con più interesse è quello di Baldanzi della Roma, mentre invece Samardzic ad oggi risulta incedibile per l'Atalanta di Palladino. 

 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (2)