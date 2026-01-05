La Fiorentina continua a seguire due piste italiane sul mercato. Novità su Samardzic

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha aggiornato la situazione di mercato in casa Fiorentina dopo la vittoria contro la Cremonese.

Con più interesse

La società viola è alla ricerca di nuovi nomi per rinforzare il centrocampo di Paolo Vanoli e il nome in pole è quello di Brescianini dell'Atalanta.

In avanti

Per il reparto più offensivo il giocatore che si segue con più interesse è quello di Baldanzi della Roma, mentre invece Samardzic ad oggi risulta incedibile per l'Atalanta di Palladino.