Vi ricordate di Barreca? Il suo Cagliari ottiene la promozione...ma lui rimane in Serie B

In pochi si ricorderanno di lui, anche se sono passati solo due anni dalla sua esperienza in maglia viola. Stiamo parlando di Antonio Barreca, terzino che alla Fiorentina ha collezionato soltanto tre presenze nella stagione 2020/2021. Ora, per lui, si prospetta un'altra bocciatura.

Come riportato da Tuttomercatoweb, infatti, Barreca lascerà il Cagliari. Il calciatore, malgrado la promozione ottenuta sotto la guida di Claudio Ranieri, approderà in un altro club che però è appena sceso in Serie B: la Sampdoria. Ironica dunque la sorte per Barreca, a quanto pare non pronto per un ritorno sui campi della Serie A.