Duncan: "Firenze è Firenze, posto del cuore per me e per la mia famiglia. Ci ho comprato casa"

Il centrocampista del Venezia ed ex Fiorentina Alfred Duncan è intervenuto a Radio Serie A, tornando anche sull'avventura in viola e sulla città: “Firenze è bellissima. A me piace tanto e mia moglie è rimasta innamorata, pure i bambini si divertono lì. Ci ho comprato casa perché risulta anche comodo, è vicina a casa mia a Pescia. Firenze è Firenze”.

“Facevo finta di non sentire, ma poi cedevo”

E aggiunge: “Nel periodo della pandemia e dopo vivevo in Piazza d'Azeglio, di fronte a un parco. C'era subito tanta gente quando si poteva uscire, amavo quella zona. La gente mi salutava e mi chiamava, io facevo finta di non sentire ma poi spesso mi arrendevo a salutare”.