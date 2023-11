Il difensore di proprietà della Fiorentina in prestito alla Ternana Lorenzo Lucchesi ha parlato in un'intervista al Corriere dell'Umbria. Ecco le sue parole: “Ho provato tanta emozione nell'esordire in Serie B, ma ancora più bella è stata la prima da titolare al ‘Liberati’ davanti ai nostri tifosi. Crediamo nella salvezza? Certo. Questo è un gruppo di grandi professionisti, che ogni giorno lavorano per il meglio della Ternana. Faremo di tutto per raggiungere il nostro obiettivo”.

Sul passaggio dalla Viola ai rossoverdi in estate: “Ho subito capito la grande opportunità che avevo tra le mani. Conoscevo già Terni, soprattutto per passione e tifo in città, e ho ritrovato tutto ciò che pensavo. Il livello è indubbiamente più alto rispetto alla Primavera, per velocità e fisicità”.

Sui compagni in viola Distefano e Favasuli: “Bello lavorare con loro. Sono arrivato con Costantino, poi abbiamo scoperto che sarebbe venuto anche Filippo. Obiettivi personali? Penso sempre al presente, quindi ora c'è la Ternana”.